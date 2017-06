Militairen schieten man met bomgordel neer op station Brussel

Video Belgische tieners in gesloten instelling na bijna-wurging 12-jarige

14:34 De twee minderjarige jongens die een 12-jarige jongen uit het Belgische Lier bijna wurgden en in een kanaal duwden zijn in een gesloten instelling geplaatst. Een derde jongen van 20 uit Mechelen is aangehouden. Beelden van de pestpartij ontketenden een heksenjacht op de daders. Zowel de gepeste jongen als de school hebben aangifte gedaan.