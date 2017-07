Miljoenen schadevergoeding voor familie doodgeschoten zwarte man

Vlammen slaan uit wolkenkrabber Hawaï, meerdere doden

5:44 In een 36-verdiepingen hoge flat in Honolulu in de Amerikaanse staat Hawaï is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het gaat volgens lokale media om het Marco Polo-gebouw op Kapiolani Boulevard, waar 568 appartementen in gevestigd zijn. De brandbeer bevestigd dat er drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen.