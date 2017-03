Miljonair geeft al zijn geld aan gratis kankerklinieken

De volgende dag werd hij wakker in de cel, waar hij een oude bekende tegenkwam. Die regelde een matras en een kussen voor Mazzi. Het was ook het punt waarop hij besefte dat het de enige twee dingen waren die hij nog bezat nu zijn vrijheid hem was afgenomen.



Om te ontdekken wat hij wilde met zijn leven, begon hij met reizen. Daarbij ontmoette hij in Brazilië een vrouw. Deze Milena was onlangs hersteld van leukemie en deed inmiddels vrijwilligerswerk in Kongo namens de Verenigde Naties. Mazzi en Milena raakten aan de praat en werden later zelfs man en vrouw.