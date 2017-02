Model onthult eenvoudig trucje waarmee je siliconenborsten herkent

First Lady Melania Trump al 12 dagen nergens meer gezien

16:06 Terwijl Donald Trump als een wervelwind het ene decreet na het andere tekent, is zijn echtgenote Melania al bijna twee weken niet meer in het openbaar gezien. Amerikaanse media speculeren dat de 46-jarige First Lady 'overweldigd' is door haar nieuwe rol. Een woordvoerder van het Witte Huis ontkent dat er iets met Melania aan de hand zou zijn.