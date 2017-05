Moeder overleeft aanslag Manchester dankzij haar iPhone

De 45-jarige moeder was samen met haar dochter en diens vriendin naar de Manchester Arena afgereisd om Ariana Grande te bewonderen. Op het moment van de zelfmoordaanslag liep ze in de buurt van de terrorist en een van de metalen bolletjes in de bom werd recht naar haar hoofd geslingerd.



Lisa was op dat moment aan het bellen. De iPhone heeft zo haar leven gered. Haar middelvinger, die op de telefoon rustte, werd afgerukt, maar de scherf werd daarna wel afgeketst én vertraagd door het toestel. De iPhone kan de prullenbak in, maar kon voorkomen dat het bolletje zich door Lisa's schedel boorde. In plaats daarvan ging hij door haar kaak en bleef hij in haar neus zitten.



De Britse vrouw heeft een lange herstelperiode voor de boeg, maar haar man Steve benadrukt dat ze erg veel geluk heeft gehad. ,,Het feit dat ze aan het bellen was, heeft bijna zeker haar leven gered. Ze zal op termijn volledig herstellen, al zal de vinger natuurlijk nooit terug groeien."



De man wil alle agenten bedanken voor 'hun uitstekende werk na de aanslag' en het personeel van het ziekenhuis waar Lisa ligt. ,,En ook steward Steve, die Lisa uit de Arena heeft geholpen en in veiligheid heeft gebracht."