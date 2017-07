Moeder terminale Charlie: Vijf artsen kunnen onze baby vandaag redden

Charlie Gard werd op 4 augustus vorig jaar geboren met een zeldzame spierziekte. Het kindje heeft een hersenbeschadiging, kan niet bewegen en heeft volgens de artsen van het Great Ormond Street-ziekenhuis in Londen geen enkel perspectief. De ouders van de baby zijn al maandenlang verwikkeld in een juridisch gevecht. Volgens de artsen is er geen hoop meer voor de baby en zou het mensonwaardig zijn hem in leven te houden. De ouders willen hun kind alternatief laten behandelen. Zo zou in Amerika een therapie bestaan die kans geeft op enig herstel.



Voordat de artsen in Londen vandaag de 'stekker' uit Charlie trekken, willen zijn ouders een heroverweging van dat besluit. Volgens moeder Connie Yates zijn er over de wereld verspreid vijf artsen die geloven dat het ventje een kans van één op tien heeft om iets beter te worden. ,,Dat kan met een speciaal, in Amerika aangeboden medicijn waardoor de toestand van twee kinderen aantoonbaar verbeterde'', vertelde Yates aan DailyMail. ,,Het enige wat we willen is twee of drie maanden tijd om te kijken of de experimentele behandeling al dan niet bij Charlie aanslaat.''



Connie benadrukte vandaag dat specialisten in de Verenigde Staten haar hebben beloofd het medicijn zo snel mogelijk naar Engeland te sturen. ,,Amerika is zelfs bereid artsen naar Londen te laten vliegen om Charlie tijdens zijn behandeling te begeleiden'', verkondigde Charlies moeder aan Good Morning Britain. ,,Zelfmoord en euthanasie zijn illegaal in Engeland, dus hoe kan de dood van Charlie legaal zijn als er toch nog een kans is voor hem?'' Zij en haar partner zijn woest op de ziekenhuisdirectie. ,,Op de dag dat onze zoon zal sterven, willen ze ons niet meer te woord staan. Ze gaan elk overleg uit de weg.''