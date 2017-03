Moeder van Nederlander die na 59 jaar Canada uit moet: 'Len doet niemand kwaad'

Moeder Trix van Heest begrijpt er niks van. Haar zoon Len van 59 jaar oud, woont al sinds hij baby was in Canada, maar dreigt vanwege een crimineel verleden teruggestuurd te worden naar Nederland. ,,Hij heeft nooit iemand met een vinger aangeraakt, alleen maar bedreigingen geuit. Ik begrijp de Canadezen niet meer,'' zegt moeder Trix (81) telefonisch vanaf Vancouver Island.

Trix van Heest woont in het stadje Courtenay op Vancouver Island, het eiland vlak naast de westkust van Canada en Amerika. Ook haar zoon Len woont in het stadje. Jaren geleden ging het niet goed met Len. Hij heeft een bipolaire stoornis, wat al op zijn 16de jaar werd ontdekt, en raakte later verslaafd aan de drank en drugs.

,,Maar hij is al jaren een goede burger,'' zegt Trix, die al bijna 60 jaar in Canada woont maar nog moeiteloos overstapt naar de Nederlandse taal. Zelfs het accent uit haar geboortestad, Zwolle, is nog hoorbaar.

In de jaren dat Len aan drank en drugs was, werd hij veroordeeld voor wapenbezit, bedreiging en mishandeling. Trix en haar man emigreerden al in 1958 met Len, die toen nog een baby was. Omdat hij nooit de Canadese nationaliteit heeft gekregen, ('dat ben ik destijds vergeten', zegt Trix) dreigt hij vanwege zijn criminele verleden 6 maart op het vliegtuig naar Nederland te worden gezet.

,,Naar Nederland!'' zegt de verbijsterde Trix. ,,Daar zijn we al niet meer geweest sinds míjn ouders zijn overleden en dat is écht een hele tijd geleden. Dertig jaar, of zoiets, ik weet het niet eens. Heel misschien loopt er nog ergens een achterneef van mij in Nederland, geen idee, maar Len heeft er niemand. Hij spreekt ook geen Nederlands. Mijn man is ook alweer wat jaren geleden overleden, hier in Canada. Hij kwam uit Santpoort.''

Oudste

Len van Heest heeft geen telefoon. Hij komt af en toe bij Trix langs, vertelt zij, ook om voor haar te zorgen. ,,Toen hij zeven maanden was zijn we geëmigreerd. Buren van ons gingen naar Canada, wij zijn ze achterna gegaan,'' zegt Trix. ,,Eerst naar Alberta, maar daar beviel het ons niet, en toen naar British Columbia. Len is de oudste van mijn drie kinderen. Len heeft nog een jongere zus en broer, maar hij is de oudste en de enige die in Nederland is geboren. Morgen is er nog een laatste hoorzitting om zijn uitzetting tegen te gaan. Ik begrijp niet waarom dit moet. Ze zijn er al jaren mee bezig. We hebben al eens eerder een rechtszaak gewonnen. Len heeft al jaren geen problemen meer. Hij doet niemand kwaad.''

Iedere niet-Canadees die een celstraf van minstens zes maanden heeft gekregen, wordt automatisch Canada uitgezet. Daartegen is geen beroep mogelijk. Die regel is in 2013 ingevoerd door de vorige, rechtse regering van Canada, meer dan een halve eeuw na de emigratie van Len van Heest.

Levenslang gestraft