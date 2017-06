Moeder wil luier zoontje verschonen en ontdekt dat hij besneden is

De moeder, die niet met haar naam in de publiciteit wil, ontdekte in juli 2013 dat haar zoontje was besneden toen zij hem wilde verschonen. ,,Ik opende zijn luier en werd hysterisch. Het was zelfs zo erg dat ik de kamer moest verlaten. Zijn hele luiertje zat onder het bloed", vertelt ze tegen de BBC.

Volgens de vrouw is haar zoontje besneden toen hij bij opa en oma van vaders kant ging logeren. De grootouders hebben een islamitische achtergrond. Na het ontdekken van de besnijdenis heeft de moeder onder meer aangifte gedaan van mishandeling, maar de zaak werd in 2014 afgedaan als niet-strafbaar.

Quote Sinds hij kan praten klaagt hij dat het zo'n pijn doet, en erg gevoelig is.

Actiegroep

De moeder, nog steeds diep verontwaardigd, besloot niet op te geven en schakelde Saimo Chahal in, een advocaat die werkt voor een actiegroep die zich inzet voor een verbod op besnijdenissen in Groot-Brittannië. Met succes. De politie heropende het onderzoek en arresteerde deze week drie personen: een 61-jarige arts die de besnijdenis zou hebben uitgevoerd, en de 44-jarige opa en 47-jarige oma van het jongetje. Ze worden verdacht van samenzwering met als doel het toedoen van ernstig lichamelijk letsel. De rol van de vader van het jongetje is onbekend.

De moeder heeft toegezegd zich te blijven inzetten om de bewustwording rond besnijdenissen van jongetjes te vergroten. Volgens haar heeft haar zoontje, die inmiddels vier jaar is, erg veel last van de ingreep. ,,Sinds hij kan praten, klaagt hij dat het pijn doet. Ik geef hem vaak crème om de pijn te verzachten, en heb hem verteld dat hij misschien later een nieuwe operatie nodig heeft. De besnijdenis is namelijk slecht uitgevoerd, slechts de helft van zijn voorhuid is verwijderd."

Nederland

In Nederland is het net als in Groot-Brittannië niet verboden om jongetjes op zeer jonge leeftijd te besnijden, maar de Nederlandse Kinderombudsman is geen voorstander. ,,Het gaat om een onomkeerbare ingreep waarbij inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit van het kind. Het kind kan zichzelf daarbij niet kan laten horen'', aldus de ombudsman. Een voorstander van het verbod is hij ook niet, omdat het risico dan te groot is dat het op een onprofessionele manier gebeurt.

De Nederlandse artsenfederatie KNMG is ook tegen besnijdenis bij jonge jongetjes, en is eveneens geen voorstander van een verbod vanwege de risico's op 'het ondergronds gaan van de ingreep'. Volgens de KNMG mogen minderjarigen alleen blootgesteld worden aan medische handelingen als er sprake is van ziekte of afwijkingen, of als overtuigend aangetoond kan worden dat de ingreep in het belang is van het kind. Besnijdenis uit religieus oogpunt hoort daar volgens de artsenfederatie niet bij.

Het zijn vooral jongetjes uit islamitische of joodse gezinnen die in Europa worden besneden. Bij joodse jongetjes gebeurt dat op de achtste dag na de geboorte. Bij moslims moeten jongetjes doorgaans tussen hun vierde en tiende onder het mes. Het besnijden is een eeuwenoude traditie, en komt volgens tegenstanders deels voort uit het ontmoedigen van masturbatie. Over de eventuele positieve gevolgen wat betreft hygiëne wordt al jarenlang getwist.

Volgens de ombudsman en de KNMG zijn er veel bezwaren tegen jongensbesnijdenis, zoals fysieke pijn en het risico op complicaties, bloedingen, infecties of littekenvorming. ,,Het is in het belang van het kind dat deze gezondheidsrisico's voor het kind tot een minimum beperkt worden.''