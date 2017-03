Mogelijk besmet Braziliaans vlees via Rotterdam naar Europa

Dat blijkt uit een groot vleesschandaal dat vanmorgen aan het licht kwam in Brazilië. Door het betalen van steekpenningen aan inspecteurs van het ministerie van Landbouw wordt bedorven vlees in Brazilië opnieuw verpakt en gewoon verkocht in de winkel of verwerkt in worsten, op tientallen plaatsen is sprake van geen of slechte koeling en er wordt gewerkt met kankerverwekkende chemische toevoegingen om het bederf te maskeren.

Invallen

Na een onderzoek van twee jaar deden 1100 agenten van de Federale Politie vandaag in zes verschillende deelstaten invallen bij 40 vleesverwerkende bedrijven, slachthuizen en controle-instanties van het ministerie van Landbouw.

De grootste politie-actie ooit, Operatie Zwak Vlees gedoopt, was onder meer gericht op de twee grootste vleesproducenten van het land, BRF en JBS, die de populairste vleesmerken op de markt brengen.

Arrestatiebevelen

Diverse directeuren, managers en controleurs zijn aangehouden, in totaal zijn 309 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Er is voor ongeveer 300 miljoen euro beslag gelegd op rekeningen van bedrijven en privé-personen.

Ook de rol van minister van Jusitie Osmar Serraglio wordt onderzocht. Hij heeft in een eerdere functie als volksvertegenwoordiger mogelijk geïntervenieerd in een onderzoek naar een verdacht koelhuis voor vlees.

Salmonella



Ook met voor de Europese export bestemd vlees is veel mis, verklaarde onderzoeksleider Maurício Moscardi Grillo van de Federale Politie in Curitiba vanochtend op een persconferentie. Als een van de ergste recente voorbeelden gaf hij een zevental containers van BRF, afkomstig uit het slachthuis in Mineiros in de deelstaat Goiânia, met daarin met salmonella besmet vlees.

,,Die werden tegengehouden in een Italiaanse haven, maar vervolgens zocht het bedrijf via Rotterdam een andere route om de inspecties te ontlopen. Omgekochte medewerkers van het ministerie, die soms tot circa 15.000 euro per maand aan smeergeld ontvingen, voorkwamen de sluiting van het slachthuis.” Grillo kon niet zeggen hoe lang wellicht besmet vlees in Europa is ingevoerd of in welke hoeveelheden.