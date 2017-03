Mogelijk menselijke resten gevonden bij berging rampboot Sewol

Drie dagen men­stru­a­tie­ver­lof: kritiek op Italiaans wetsvoorstel

13:05 Italiaanse vrouwen hebben in de toekomst mogelijk als eerste in Europa recht op maandelijks menstruatieverlof. Het parlement debatteert over een nieuwe wet die menstruerende vrouwen drie dagen verlof geeft. In de media wordt verdeeld gereageerd door het vrouwelijk geslacht.