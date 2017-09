Mogelijke oplossing tegen aanslagen met trucks

Het Belgische bedrijf Pitagone heeft een mobiele barrière ontwikkeld, die terroristen moet tegenhouden als die met vracht- of bestelwagens op een mensenmassa willen inrijden. Ze leveren hun barrières in heel Europa, van Disneyland Parijs tot het Zweedse Malmö waar recent voor een aanslag werd gevreesd. Ook Nederland heeft nu interesse getoond in de barrière.