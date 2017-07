Monteur in Texas bevrijd uit geldautomaat na noodbriefjes

IS eist mislukte aanslagen Brussel en Parijs op

13 juli Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de mislukte aanslagen in juni in het treinstation Brussel-Centraal en op de Champs-Elysées in Parijs opgeëist. In een nieuwe editie van haar magazine Rumiyah, meldt de terreurorganisatie dat de aanslagen werden gepleegd door soldaten van het kalifaat.