Montreal roept noodtoestand uit om overstromingen

Door stortbuien en smeltende sneeuw stroomt er momenteel meer water door de straten van Montreal dan de stad aan kan. Voor drie arrondissementen geldt daarom nu de noodtoestand, die minimaal 48 uur van kracht is. Soldaten en brandweerlieden zijn ingezet om de schade zoveel mogelijk te beperken door het aanbrengen van dijken en dammen. Inwoners kunnen van de gemeente zandzakken krijgen om hun huizen te beschermen.



De noodtoestand geldt ook voor de plaats Rigaud, ten westen van Montreal. De burgemeester daar gaf opdracht inwoners van ondergelopen gebieden desnoods gedwongen te evacueren. ,,We stopten ze in boten en ze huilden als baby's'', zei burgemeester Hans Gruenwald Jr. ,,Ze waren niet langer in een positie om over hun eigen toekomst te beslissen.''