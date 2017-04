Moord op Belgische Joyce (28) één groot mysterie: 'Bizar dat dit haar overkomt'

De dood van 28-jarige Joyce Sparenberg uit het Belgische Gent is één groot mysterie. De politie trof de jonge vrouw afgelopen vrijdag dood aan in haar appartement op de zesde verdieping, nadat er een melding binnen was gekomen van een bloedspoor vier verdiepingen lager.

Quote Joyce zag er verschrikkelijk uit Yves Sparenberg Het staat vast dat Joyce een gewelddadige dood stierf, maar wat er precies is gebeurd, is nog één groot vraagteken. Vermoedelijk werd de vrouw woensdag al vermoord. Volgens buurtbewoners zat er sinds die dag een grote veeg bloed op een deur naar de lift op de tweede verdieping. Net boven de klink, van het midden van de deur tot aan de zijkant. Toch duurde het tot vrijdagochtend totdat één van de bewoners de politie alarmeerde over de bloedvlek.



De Belgische politie kamde het hele flatgebouw uit. Al snel troffen ze het levenloze lichaam van Joyce aan. Het parket wil niet bevestigen of er een verband is tussen het bloedspoor en het slachtoffer, omdat de zaak nog wordt onderzocht.

Afscheid

Yves Sparenberg nam gisteren in het mortuarium afscheid van zijn dochter. ,,Joyce zag er verschrikkelijk uit’’, zei hij achteraf tegen de krant Het Laatste Nieuws. ,,Niemand kan verklaren waarom ze dood moest. Ze had geen vijanden, maar juist enorm veel vrienden. Daarom is het zo bizar dat dit net haar overkomt.’’

Volgens haar vader nam Joyce het leven in volle glorie. Ze stak veel tijd en energie in haar passie luchtacrobatiek en ging vaak op reis, onder meer naar Mexico en Bulgarije. ,,Af en toe gebeurde het dat we maanden niets van Joyce hoorden. Dan zat ze weer eens in het buitenland. Ze genoot van alle kleine dingen.’’

Dossier

Nabestaanden hebben inmiddels een Facebook-pagina opgericht om Joyce te herdenken. Daarop is te lezen dat het lichaam van de vrouw zaterdag werd vrijgegeven, maar dat er geen doodsoorzaak is vastgesteld. Vader Yves probeert nu via de rechter toegang te krijgen tot het dossier van zijn dochter. Hij hoopt dat er een snelle doorbraak komt en dat hij niet, zoals de familie van de in januari vermoorde Sofie Muylle, met vragen achterblijft.