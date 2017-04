Moskou gaat duizenden Sovjetflats platgooien

In de wijk Novogirejevo staan de vijf etages tellende flatbloks als lange legerbarakken achter elkaar. De gure aprilwind waait ertussendoor, Kirgiezen schilderen - zoals bij het aanbreken van iedere lente - het hekwerk in de buurt. Op een stalen buitendeur staat: 'Vernietiging van kakkerlakken', plus een telefoonnummer. Terwijl het centrum van Moskou de afgelopen kwarteeuw in een zinderende metropool is veranderd, lijkt in veel buitenwijken de Sovjet-Unie nooit verdwenen. Chroesjtsjovka's heten de flats, genoemd naar Sovjetleider Nikita Chroesjtjov, onder wiens leiding ze in de jaren 60 uit de grond werden gestampt om de snel groeiende bevolking aan woonruimte te helpen. Over de hele voormalige Sovjet-Unie, van Minsk tot Vladivostok, zijn ze uitgestrooid.

Maar na ruim een halve eeuw zijn de flats flink vervallen en wil de Russische regering er 8.000 in Moskou slopen. Zo'n 1,6 miljoen Moskovieten moeten verkassen. Ze krijgen nieuwe woonruimte aangeboden. De Doema, de Russische Tweede Kamer, keurde afgelopen week het sloopplan goed. Maar geen bewoner weet nog waar hij aan toe is.

Volledig scherm Praskovja Koezmenykova. © Joost Bosman

De tijd staat stil

Vorige week waren er overal in Moskou informatieavonden voor de chroesjtsjovka-bewoners. ,,De zaal was te klein voor zo veel belangstellenden, ik heb twee uur moeten staan. En uiteindelijk kregen we nul informatie! Ik ben weggegaan'', moppert Praskovja Koezmenykova (75). Zij is de eerste - sinds 1966 - en waarschijnlijk ook de laatste bewoner van haar driekamerflat in Novogirejevo. Tegenwoordig woont ze er met haar hondje Amber en haar kleinzoon.

Quote Allebei een flatje. Kan ik eindelijk een nieuw leven beginnen P. Koezmenykova

,,We kwamen hier met een gezin van vijf. Het was toen nog gratis'', mijmert ze. Inmiddels betaalt Koezmenykova 3.600 roebel (bijna 60 euro) exclusief gas en licht per maand voor de 59 vierkante meter die ze bewoont. Haar kleine keukentje is gerenoveerd, maar in de rest van haar flatje lijkt, evenals in de rest van haar buurtje, de tijd te hebben stilgestaan.

Chroesjtsjoba

Misschien is dat ook wel een van de redenen dat de autoriteiten van de flatblokken af willen. Russen noemen ze inmiddels schertsend chroesjtsjoba, een combinatie van Chroesjtsjovs naam en het Russische woord troesjstsjoba, 'achterbuurt'.

Maar activisten tegen het ruimen van de gebouwen vermoeden iets anders. ,,Ze vernietigen stadsdelen naar de wens van de projectontwikkelaars en vragen niet wat het beste is voor de mensen'', zegt Vjatsjeslav Borodoelin, lid van de Moskouse gemeenteraad.

,,Aannemers zullen hoge appartementencomlexen neerzetten die de bevolkingsdichtheid meerdere keren zullen verhogen. Het lijkt er soms op dat onze bestuurders exclusief in het belang van de bouwbedrijven handelen.''

Volledig scherm Een buurman leegt zijn postvakje in de chroesjstjovka van Koezmenykova (de postbusjes zijn er typerend voor de chroesjtsjovka's) © Joost Bosman

Daarnaast zijn er flats die nog wel in redelijke staat verkeren en die de bewoners geregeld hebben laten renoveren. Vaak liggen ze te midden van weldadig groen. ,,Wij hoeven hier niet zo nodig weg. Het is een prettige plek'', zegt Natasja Ammosova. ,,De rivier is vlakbij en er is voldoende parkeerruimte. Maar ons wordt niets gevraagd.'' Dat haar flatje maar twee kamers telt, vindt Ammosova niet van belang. ,,We zijn hier gelukkig, het is klein, maar gezellig. Straks moeten we binnen zestig dagen vertrekken, zonder dat we weten wat we terugkrijgen. We vinden het vreselijk.''

Voor Koezmenykova is sloop van haar woning echter de enige kans om haar lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: weer alleen wonen. Nee, ze heeft geen slechte relatie met haar kleinzoon. ,,Maar hij heeft geen werk en zit de hele dag thuis. We staan allebei op dit adres geregistreerd, daarom hebben we straks allebei recht op een afzonderlijke eenkamerflat. Dan kan ik eindelijk een nieuw leven beginnen'', verzucht ze. Zover is het nog lang niet. Want ondanks dat de Doema de sloopwet nu voortvarend aanneemt, gaat het in Rusland vaak niet zo hard, zegt rayongedeputeerde Vera Vassileva. ,,Hier in Novogirejevo hangt op een bord voor het deelraadshuis een sloopplan van chroestsjovksa's. Al vijftien jaar.''