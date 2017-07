Moskou: Militair optreden tegen Noord-Korea geen optie

Ophef om ongepaste gaskamervideo Amerikaanse politicus

13:24 Een Amerikaans Congreslid heeft een tik op de vingers gekregen nadat hij een filmpje had gemaakt in voormalig concentratiekamp Auschwitz in Polen. Afgevaardigde Clay Higgins voorzag de mede in een gaskamer gemaakte video van eigen commentaar, berichtten Amerikaanse media dinsdag.