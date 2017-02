Mugabe viert 93ste verjaardag

Mugabe blies 93 kaarsjes uit tijdens een ceremonie waar alleen ministers en directe collega's welkom waren. Ook liet hij zich interviewen door de staatsomroep, waar hij erg vermoeid en wat stotterig overkwam, maar aangaf vastberaden te zijn om de touwtjes van het land in handen te houden. ,,De meeste mensen vinden dat er niemand is die me kan vervangen", zo vertelde hij. ,,Als ik denk dat ik het niet meer kan doen, zal ik het zeggen zodat mijn partij me vervangt. Maar op het moment denk ik niet dat ik dat kan zeggen."

Banket

Het echte feest bewaart Mugabe voor zaterdag, wanneer er een banket geserveerd wordt aan duizenden supporters in natuurpark Matopos. Vorig jaar werd daar olifantenvlees, buffel en antilope geserveerd en daarnaast een taart van 92 kilo.



Het prijskaartje van die dag was een schamele 800.000 euro. Dat, terwijl het land gebukt gaat onder een zware economische crisis en 90 procent van de bevolking werkloos is. Al sinds zijn benoeming tot president zijn er twijfels over de gang van zaken tijdens de verkiezingen.



Mugabe is momenteel bezig aan zijn zevende ambtstermijn. Volgens zijn vrouw Grace is de kans groot dat hij volgend jaar opnieuw benoemd zal worden tot president, zelfs als hij zou overlijden. ,,Zijn lichaam zal verkiesbaar zijn op het stemformulier", zo zei ze vrijdag. ,,Jullie zullen zien dat mensen zullen stemmen voor het lichaam van Mugabe!"