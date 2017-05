Mutti Merkel laat zien wie de baas is

In een Beierse biertent heeft Angela Merkel nog maar eens duidelijk gemaakt dat zij de echte leider van Europa is. Donald Trump krijgt onder uit de zak en Theresa May ook. ,,Dit is een aardverschuiving!”

Volledig scherm © Getty Images

Wat heeft Merkel precies gezegd?

1: ,,De tijd dat we volledig konden vertrouwen op anderen is voor een deel voorbij. Dat is me de afgelopen dagen duidelijk geworden.”

2: ,,Wij Europeanen moeten ons lot echt in eigen hand gaan nemen.”

Wat betekent dat eigenlijk? En wie zijn ‘we’ en die ‘anderen’?

‘We’, dat is de Europese Unie min één. Groot-Brittannië (nu nog lid, maar straks niet meer) heeft het door de Brexit behoorlijk verbruid bij Merkel. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de Britten wat haar betreft niet alleen een hoge prijs gaan betalen voor hun vertrek uit de EU, maar ook dat de aard van de samenwerking gaat veranderen. De Britten horen er gewoon niet meer helemaal bij.

Die andere ‘andere’ is natuurlijk Amerika, ook al zei Merkel dat niet met zo veel woorden. De gesprekken die ze vorige week had met Trump waren ‘heel moeilijk’, zei ze, ‘om niet te zeggen heel onbevredigend’. Als zo’n diplomatiek iemand als de Duitse bondskanselier al dit soort woorden gebruikt, zo constateert de Spaanse krant El Pais droogjes, dan is wat ze écht vindt nog veel en veel erger.

Het betekent twee dingen: het wordt voorlopig niet meer zoals het decennialang was, en het is geen toeval dat het juist Merkel is die dit hardop durft te zeggen. Mocht er nog twijfel bestaan over de indeling van de Europese apenrots: we weten nu wie er bovenop zit.

Hoe hard zijn de woorden van Merkel?

Aan de ene kant niet zo hard als ze misschien klinken. Let vooral op ‘volledig’ en ‘voor een deel’. Merkel zal nooit de deur dichtgooien voor de Amerikanen en/of de Britten, daarvoor zijn er nog te veel gedeelde belangen. Maar dat de leider van het belangrijkste Europese land zoiets zegt, is ongekend. Echte vrienden praten niet zo tegen elkaar.

Waarom maakt Merkel zich zo druk?

Het gaat om wezenlijke zaken voor Europa, en dus voor Duitsland: de NAVO, het klimaat, Rusland en de handelsbetrekkingen. Trump blijft zeggen dat de NAVO-leden meer in de pot moeten storten, omdat het anders ‘oneerlijk is voor de Amerikaanse belastingbetaler’. Zo niet, waarschuwt hij, dan kan het beroemde artikel 5 wel eens in gevaar komen. Dat zorgt ervoor dat de NAVO te hulp schiet als een lidstaat wordt aangevallen (lees in dit geval: door Rusland). Verder is totaal onduidelijk of Trump wel of niet door wil met het klimaatakkoord van Parijs (deze week meer nieuws), of hij nu wel of niet het gevaar van Rusland ziet en of hij wel of niet handel wil blijven drijven met de EU als geheel.

Of heeft het misschien ook te maken met de Duitse verkiezingen van september?

Jazeker! Klimaat en defensie zijn onderwerpen die erg belangrijk zijn voor de Duitse kiezer. Merkel weet dat ze stemmen gaat trekken als ze zich hierop duidelijk profileert. Het is geen toeval dat ze haar uitlatingen deed op een verkiezingsbijeenkomst in een biertent in Munchen. De Duitsers verwachten een stevig weerwoord als Trump blijft volhouden dat klimaatverandering een Chinese grap is.

Waarom zegt er verder niemand iets?

Er wordt wel gemopperd, maar niet zo luid als Merkel doet. Donald Tusk bijvoorbeeld, de voorzitter van de Europese Raad, bleef na Trumps bezoek ‘optimistischer’ achter dan hij had verwacht. Al zei hij wel dat de relatie tussen Europa en de VS niet alleen gestoeld moet zijn op kale belangen, maar ook op gedeelde waarden en principes. De kersverse Franse president Emmanuel Macron kneep extra hard in de hand van Trump (witte knokkels!) om duidelijk te maken dat er met hem niet te spotten valt. Alleen de Hongaarse president Viktor Orban is nog steeds op zijn gemak: ,,Alles komt goed.”

Is dit nu het einde van de innige verhouding met de VS?

Nee, daarvoor zijn de banden de sterk. Maar de vanzelfsprekendheid gaat verdwijnen. Waarom niet met China gaan praten over het klimaat of over handelsakkoorden? Waarom niet nog meer inzetten op een Europees leger in plaats van steeds dat gedoe met Trump over de NAVO?

Wat vinden ze in Amerika van Merkels uithaal?

Het lijdend voorwerp zelf is niet zo onder de indruk. Donald Trump blijkt de gesprekken van de afgelopen week, in Brussel en op Sicilië, heel anders te hebben beleefd. Na een twitterpauze van negen dagen liet hij bij thuiskomst weer van zich horen: ,,Net terug uit Europa. De reis was een groot succes voor Amerika. Hard werken, maar grote resultaten.”