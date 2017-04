Na 32 jaar wachten kan Amerikaanse (82) trouwen met haar bajesklant

Wanda had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op een crimineel. ,,Het gebeurde gewoon. Ik had met hem te doen'', zegt ze tegen de Tallahassee Democrat. De twee begonnen brieven naar elkaar te schrijven toen David Monroe Goodwin, nu 70, al enkele jaren in de cel zat. Hij was veroordeeld voor zijn aandeel in een viervoudige moord.



Een eerste ontmoeting volgde twee jaar na de eerste brief en de vonk sloeg over. Sindsdien ging Wanda elke maand een keer naar de gevangenis in Florida. Wanda en David spraken ooit zelfs al hun trouwgeloften uit, gescheiden door een hek met prikkeldraad.