Na VS bant ook het Verenigd Koninkrijk laptops in vliegtuigen

In Nederland wordt er niet nagedacht over een dergelijk verbod, vertelt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,We kennen de berichten en we zijn hierover constant in contact met onze buitenlandse partners. We maken continu de afweging of er aanleiding is tot extra maatregelen. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.''