‘Naïeve terrorist Manchester kreeg hulp van netwerk’

Goedgelovig, licht ontvlambaar, dom en eenvoudig te manipuleren. Dit beeld van terrorist Salman Abedi, geschetst door kennissen en buurtgenoten, versterkt het idee van de politie dat de dader van de aanslag in de Manchester Arena niet het brein van de operatie vormde. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken ziet in hem dan ook geen ‘lone wolf’, maar slechts een pion binnen een groter netwerk.

Volledig scherm Salman Abedi © RV Abedi (22), van wie slechts de romp overbleef na de explosie, gold als een onopvallend kind van Libische immigranten. In de wijk Chorlton rookte hij met vrienden joints en trapte op straat tegen een bal. Op jongensschool Burnage Academy behoorde hij weliswaar niet tot de slimste leerlingen, maar een echte lastpak was hij niet. Een poging om verder te studeren aan Salford University strandde. Abedi brak zijn opleiding voortijdig af.



In de laatste jaren transformeerde de jongen radicaal. Hij begon religieuze kleding te dragen, liet een baard groeien en werd biddend op straat aangetroffen. Sinds 2015 kwam hij niet meer in zijn vaste moskee in Didsbury. Imam Mohammed Saeed vertelde, volgens The Daily Maily, dat hij aanstoot nam aan negatieve opmerkingen over ISIS. Sindsdien verdween hij van de radar.

Trainen

Bekenden van hem meldden, dat hij regelmatig op familiebezoek naar Libië afreisde. Zijn ouders zouden enkele jaren geleden zijn teruggekeerd naar hun vaderland, terwijl hij en zijn broer Ismael, gisteren opgepakt door commando’s in de wijk Fallowfield, achterbleven in Manchester. De veiligheidsdiensten onderzoeken of hij die trips gebruikte als excuus om zich in het geheim te laten trainen door terroristische organisaties.

Libië geldt sinds de val van generaal Gaddafi als een kweekvijver van extremisten. Zijn ouders, afkomstig uit Tripoli, zouden banden hebben met of in elk geval sympathie voelen voor deze groeperingen, waaronder Al-Qaeda en ISIS. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zei vanochtend dat zowel de Franse als de Britse inlichtingendiensten ervan uitgaan dat hij tijdens deze bezoeken ook in Syrië is geweest.

Explosief

De bom, waarmee hij zichzelf en 21 bezoekers van het concert van Ariana Grande doodde, was te ‘gecompliceerd’ om door hem zelf te zijn vervaardigd. De componenten zouden bijna niet in Groot-Brittannië te verkrijgen zijn. Mogelijk kreeg hij het explosief in Londen, waar hij enkele dagen voor zijn daad zou zijn geweest na uit Libië te zijn teruggekeerd. Om die reden sprak commissaris Ian Hopkins van Manchester vanmiddag over een ‘groter netwerk’.

De opschaling van het dreigingsniveau van ‘severe’ naar ‘critical’ hangt hiermee samen. Als de bommenmaker nog vrij rondloopt op Britse bodem, kan ieder moment nog een aanslag worden gepleegd. In Manchester zijn nu in totaal vier arrestaties verricht. Speciale troepen vielen vroeg in de middag een pand in het zakelijke district van het centrum binnen. Daar zou een ‘gecontroleerde’ explosie zijn uitgevoerd.

Mogelijk heeft Groot-Brittannië steken laten vallen. Abedi stond op een lijst met mensen met mogelijke extremisten, al stond hij niet te boek als een geradicaliseerde jihadist. Volgens onbevestigde bronnen zouden familieleden van hem zelfs de politie hebben gebeld om hen op het potentiële ‘gevaar’ van hem te wijzen. Hopkins weigerde vanmiddag vragen van journalisten hierover te beantwoorden.

Onderzoek

Wel gaf hij aan dat alle slachtoffers inmiddels zijn geïdentificeerd. Alle nabestaanden van hen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De namen van de doden worden vrijgegeven in de media, zodra het medische en forensische onderzoek is afgerond. ,,Dat kan vier tot vijf dagen in beslag nemen.” Hopkins bevestigde wel dat onder de doden, voornamelijk kinderen en tieners, een agent zat.