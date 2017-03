Nederland van goede vriend tot nazi-overblijfsel

De vriendschappelijke en uitstekende relatie van 405 jaar tussen Turkije en Nederland zit plots in een diepe crisis. Onze ambassadeur is voor het eerst tot persona non grata verklaard. De ambassade in de hoofdstad Ankara en het consulaat in Istanboel zijn voor onbepaalde duur gesloten. En met meer ‘ernstige strafmaatregelen’ wordt gedreigd.

Het nationale ego van Turkije is gekrenkt door het spreekverbod van twee ministers en de deportatie naar Duitsland van de minister van Familiezaken.

Op talloze terreinen had Nederland, tot voor dit weekend, een voorbeeldige relatie met Turkije, maar op politiek niveau waren er steeds vaker aanvaringen.

Het consulaat in Istanboel verstrekte het afgelopen jaar ruim 50.000 visa aan Turken die om zakelijke of toeristische redenen Nederland wilden bezoeken. Het grootste aantal ter wereld.

Positief

Ondernemers uit Nederland staan sinds 2005 in de top 3 van buitenlandse investeerders in Turkije. Toenmalig minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken, die ijverde voor de toetreding van Turkije tot de EU, zorgde er tijdens de beslissende EU-top in december van 2004 voor dat de EU unaniem besloot toetredingsonderhandelingen met Turkije te beginnen.

Tijdens de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen reden Maxima en Willem-Alexander op Nederlandse fietsen door Istanboel. En Erdogan kreeg van premier Rutte en Dirk Kuijt een oranje voetbalshirt met zijn naam er op.

Tussen ambtenaren, politie en justitie, en kennis- en cultuurinstellingen is een intensieve samenwerking. Een Patriot-eenheid beschermde de stad Adana twee jaar tegen mogelijke raketbeschietingen vanuit Syrië.

Met de strategische Navo-bondgenoot en EU-kandidaat lidstaat zijn er belangrijke gemeenschappelijke belangen, zoals de strijd tegen terrorisme, energievoorziening, de opvang van de miljoenen Syrische vluchtelingen.

Incidenten

Maar na het met buitensporig geweld neerslaan van de massale Gezipark protesten in de zomer van 2013 begon het steeds meer te schuren tussen Nederland en Turkije. Van een onafhankelijke rechtspraak, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, en democratie is steeds minder over nu het land na de verijdelde staatsgreep dreigt af te glijden naar een gekozen autocratie. Dat president Erdogan en zijn ministers zich vaak bedienen van verbaal geweld is niet bevorderlijk voor een goede communicatie en wederzijds vertrouwen.

Incidenten rijgen zich aaneen. Turkije schoffeerde minister Koenders tijdens diens bezoek in januari 2015 toen de politie twee Nederlandse journalisten arresteerde. Ruim een half jaar later werd een van de twee, Fréderike Geerdink, het land uitgezet op beschuldiging van het ‘maken van propaganda voor het terrorisme’. Columniste Ebru Umar kreeg een uitreisverbod van twee weken wegens kritische tweets over Erdogan. Voormalig Europarlementariër Joost Lagendijk mag al bijna 6 maanden niet terug naar huis in Istanboel. Turkije ging over de schreef door een ronselbrief naar Turkse Nederlanders te sturen voor de verkiezingen van november 2015 en maakte Gülen-aanhangers zwart na de mislukte coup.

Campagne