Nederlander vast op verdenking van plannen terreurdaad

Een Nederlander moest gisteren en vandaag in Londen voorkomen op verdenking van het plannen van een terroristische actie. De 37-jarige Aweys F. woont sinds 2013 in het Verenigd Koninkrijk en zou een aanslag in Londen hebben voorbereid. Hij werd op 23 mei op Stansted Airport opgepakt.

F., geboren in Somalië maar inmiddels met een Nederlandse identiteit, moest voorkomen bij een Londense rechtbank. Daar bevestigde hij zijn naam, maar zei verder niets. Hij werd vorige week opgepakt, toen hij een vliegtuig naar Istanboel wilde nemen. De politie vermoedt dat hij zich in Syrië wilde aansluiten bij IS.

Volgens de aanklager kwam F. bovendrijven bij een ander terreuronderzoek. Zijn gegevens zouden in een laptop hebben gestaan, aldus aanklager Thomas Halpin. Zijn arrestatie heeft geen verband met de aanslag in Manchster, vorige week. Wel reisde die dader ook kort voor zijn aanslag op en neer naar strijdgebied (Libië). De daders van de aanslagen in Brussel en Parijs waren teruggekeerde Syriëgangers uit Frankrijk en België.

F. woonde in Tottenham, in het noorden van Londen, maar heeft een vrouw en vijf kinderen in Nederland. Een tweede vrouw woont in Ghana met één kind. F. moet op 9 juni voor de rechter verschijnen. Tot die tijd wordt hij vastgehouden.

Nederlandse Syriëgangers