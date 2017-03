Nederlanders in Turkije: 'De couppoging maakte veel meer indruk'

Ook de 37-jarige Denise Liebregts, zelf wonend en werkend als eigenaar van een excursiebedrijf in de Turkse badplaats Alanya, zegt dat niemand in Turkije zich zorgen maakt om zijn veiligheid vanwege de diplomatieke rel. ,,Wij merken er hier in Alanya helemaal niets van, dat geldt ook voor andere badplaatsen in Turkije.’’ Haar grootste zorg richt zich nu met name op de gevolgen voor de toeristensector.



Reizigers wordt vanwege de diplomatieke spanningen tussen Turkije en Nederland aangeraden in heel Turkije alert te zijn en samenscholingen en drukke plaatsen te vermijden. ,,Ik vrees het ergste voor het toerisme hier. Er gaan veel bedrijven kapot op deze manier. Zij zijn afhankelijk van het hoogseizoen'', vertelt Liebregts. ,,Het was vorig jaar al halfleeg op het strand hier. Het toerisme wordt kapotgemaakt door bangmakerij.”