Nederlanders klaar voor orkaan in Queensland: 'Het wordt heftig'

In de Australische deelstaat Queensland bereiden tienduizenden mensen zich voor op een 'horrorstorm'. De verwoestende orkaan Debbie is onderweg. Duizenden inwoners moeten hun huizen verlaten, voor toeristen is noodopvang beschikbaar. Nederlanders die in het noordoosten van Australië wonen wachten in spanning af. ,,Het is een gekkenhuis in de winkels. Mensen slaan veel spullen in.''

Volgens weerdeskundigen kan de cycloon vanuit de zee snelheden tot 240 kilometer per uur bereiken. ,,We zijn vrij goed voorbereid", zegt Eindhovenaar Marc Hendriks. Hij woont in Townsville, zo'n 150 kilometer verwijderd van de kust. ,,Het is hier nu echt kalmte voor de storm. Als het komt, dan komt het."

Voorbereiding

Hendriks hoeft voorlopig zijn huis nog niet uit. Sterker nog, familieleden zoeken vanwege hun veiligheid onderdak bij de Eindhovenaar. ,,Het ziet er nu naar uit dat Townsville niet direct wordt getroffen", zegt hij. ,,Maar het stormgebied is heel groot, dus we zullen er zeker wat van meekrijgen. We worden gelukkig continu op de hoogte gehouden."

De premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk, maakte op televisie een vergelijking met cycloon Yasi uit 2011, die voor miljarden dollars aan schade zorgde. ,,Maar deze cycloon wordt veel heviger", weet Hendriks.

,,Toen hadden we tijdelijk geen stroom en water, dus dat zal nu ook wel weer gebeuren. We bereiden ons daar goed op voor. In de winkels is het een gekkenhuis. Veel mensen slaan water, blikken voedsel, kaarsen en gasflessen in."

Straten onder water

De dorpen aan de oostkust van Australië worden op het moment geëvacueerd. Tientallen scholen blijven de komende dagen gesloten. Ook mensen in andere plaatsen in de staat wordt aangeraden om te vertrekken.

Ook de Eindhovense Jesse Verhoeven hoeft vooralsnog niet te verkassen, maar verwacht wel grote gevolgen voor zijn omgeving. ,,We moeten rekening houden met heftige regenbuien, dus ik verwacht dat hier de straten onder water komen te staan."

Verhoeven woont aan de kust, maar meer richting het zuiden. ,,Sommige mensen hebben hier al hun spullen gepakt. Andere bewoners hebben een soort zandkussen voor hun huis gebouwd, zodat er geen water in komt. In Townsville is het al helemaal erg, daar bereiden de mensen zich voor op het ergste."

Populaire bestemming

De Australische deelstaat Queensland is een populaire bestemming onder toeristen en backpackers. Politieagenten en vrijwilligers gaan hotels en hostels langs, om bezoekers te waarschuwen voor de naderende storm.

Aangezien zij doorgaans geen vrienden of familie in Australië hebben waar ze kunnen gaan logeren, wordt er noodopvang geregeld. De noodopvang is alleen beschikbaar voor mensen die acuut gevaar lopen en geen andere verblijfopties hebben.