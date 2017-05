Nederlanders met kaartjes voor Ariana diep geschokt

Sylvia van Wanrooy uit Den Bosch wist niet wat ze zag toen ze vanochtend wakker werd. ,,Ik stond op en dacht 'wat is dit nou?' Blijkbaar was er een bom afgegaan bij het concert van Ariana Grande.’’



Van Wanrooy zou zondag naar het concert van Grande in Antwerpen gaan samen met haar dochter (12) en nichtje (15). ,,Ze zijn natuurlijk heel teleurgesteld en ook geschrokken. Dit verwacht je ook niet. Een kinderconcert en dan met zo veel beveiliging. Het is ongelofelijk.’’



Hoe het nu verder gaat, weet ze nog niet. ,,We gaan nu even afwachten tot we bericht krijgen van de organisatie. Alhoewel ik niet weet of we zullen gaan, mocht het concert worden ingehaald. Maar ja, zo kun je nergens meer heen’’, verzucht ze.