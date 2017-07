Nederlands gezin in Marokko aangevallen door politieagenten

Op deze beelden van Mourad uit Den Haag is te zien hoe zijn familie in Marokko aangevallen wordt door politieagenten. Het Nederlandse gezin is er op vakantie en reed door het gebied waar de afgelopen dagen demonstraties plaatsvonden. ,,Toen de politie hen aanhield moesten zij de lichten uitdoen en vervolgens begonnen de agenten de ruiten in te slaan". Mourad benadrukt dat het gezin niet aan de demonstraties meedeed, maar het gebied alleen wilde passeren. ,,De demonstraties verlopen verder vreedzaam, maar de Marokkaanse overheid zoekt de confrontatie op".