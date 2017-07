Nederlands zeiljacht kapseist bij Oostende: twee doden

Beelden van vliegtuigcrash op Amerikaanse snelweg

18:11 Een automobilist heeft beelden vrijgegeven van een vliegtuigcrash gisteren in het Amerikaanse Orange County. Op de beelden is te zien hoe een klein vliegtuig op de snelweg crasht. Omstanders hebben de twee inzittenden uit het brandende wrak kunnen halen. Wonder boven wonder raakte niemand levensgevaarlijk gewond.