Nederlandse diplomaten niet welkom in Turkije

Carlos de Jakhals: Spijt niet te hebben gedood wie ik moest doden

22:31 Ilich Ramirez Sanchez (67) alias Carlos de Jakhals ontkent elke betrokkenheid bij de terreuraanslag in 1974 waarvoor hij sinds vandaag terechtstaat in Parijs. Gevraag of hij ergens spijt van heeft, antwoordde de Venezolaanse terrorist dat het hem spijt dat hij niet de mensen doodde die hij had moeten doden.