Nederlandse hulp voor doodsbange moslims in Myanmar

Ze leven in de continue angst dat er wéér rellen uitbreken en dat hun leven wéér gevaar loopt. Ondertussen is er in hun afgesloten wijken en kampen te kort aan voedsel en water. De Nederlander Nourdeen Wildeman bracht duizenden kilo’s rijst naar de vervolgde moslimbevolking van Myanmar, de Rohingya.

Als hun vrachtwagen, volgeladen met zakken rijst, het kamp binnen rijdt, vormen zich lange rijen met mensen. ,,Mensen waaraan je, als je ze even beetpakt, voelt dat ze ondervoed zijn. We hebben rijst uitgedeeld, bonen, uien, pepers. Ze hebben het echt nodig'', zegt Wildeman (34), die namens zijn stichting as-Salaamah wal’Adaalah (‘Veiligheid en rechtvaardigheid’) afgelopen weekend in Myanmar, het voormalige Birma, was.

Hij bracht er voedselpakketten naar de Rohingya, de moslimbevolkingsgroep die in het overwegend boeddhistische land al jaren wordt onderdrukt en vervolgd. De VN sloeg eerder dit jaar in een rapport alarm over hun toestand, veiligheidstroepen van de regering zouden zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan moord, verkrachting en plundering. Tienduizenden Rohingya zijn naar Bangladesh gevlucht. Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi, nu leider van Myanmar, ontkent dat er sprake is van een ‘etnische zuivering’ in het land.

Wat trof u aan in het land?

,,Mensen die leven in continue angst. Sommige Rohingya leven in speciale vluchtelingenkampen, anderen zitten opgesloten in aparte stadswijken, getto’s. Ze kunnen er niet uit en leven permanent met de vrees voor onrust. Dat er, zoals al vaker is gebeurd, rellen komen waarvan zij slachtoffer worden. Wij waren in de kustplaats Sittwe. Toen daar een huis in brand stond gingen er gelijk geruchten: dat het moment nu gekomen was.''

Volledig scherm Zakken rijst voor de Rohingyas in een vluchtelingenkamp in Myanmar. © Yassine Atari © RV

Dit verhaal kon, vanwege uw veiligheid, pas gepubliceerd worden nadat u terug was in Nederland. Hoe moeilijk is het om in Myanmar hulp te verlenen?

,,Officieel mag die hulp niet verleend worden. Als moslim (Wildeman bekeerde zich tien jaar geleden tot de islam, red) moet je er sowieso oppassen. Ik heb mijn baard soms in een staartje gebonden. We zijn op een andere titel dan hulpverlener naar het land gereisd en hebben eenmaal daar een andere route genomen dan de vrachtwagen met zakken rijst. Pas in de kampen zelf konden we vrij bewegen. Misschien komen we door dit verhaal het land niet nog een keer in, maar een van de doelen van onze stichting is ook het aandacht vragen voor het lot van de Rohingya. Hun verhaal moet verteld worden.''

Uw stichting as-Salaamah wal’Adaalah is specifiek opgericht voor hulp aan de Rohingya en bestaat sinds 2013. Hoe financieren jullie de hulp?

,,Deze reis en de voedselhulp heeft zo’n 20.000 euro gekost. Dat geld is bij elkaar gebracht door particuliere donaties uit Nederland en Vlaanderen. We krijgen geen subsidie. Ter plekke werken we samen met fixers en lokale organisaties, islamitisch en niet-islamitisch.''

U speelt in Nederland een rol in het publieke debat over de islam. Uw aanwezigheid bij bijeenkomsten van salafistische stichtingen was controversieel.