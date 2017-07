'Nederlandse journalisten veilig na aanval in wildpark Congo'

De ontvoering van westerse toeristen voor losgeld wordt steeds gangbaarder in dat deel van Congo. Tal van gewapende bendes zijn in dat gebied actief.

Volgens Bongwalanga staat nog niet vast dat het een ontvoering betreft. ,,Het is al een jaar geleden dat hier mensen zijn ontvoerd'', zo zei hij tegen Reuters. ,,Het leger is ingezet voor een zoekactie. Het is een dichtbegroeid gebied, maar we blijven optimistisch dat we ze zullen vinden.''