Nederlandse vastgoedmagnaat werkt mee aan uitlevering

Fransen in opstand tegen 'stinktaks' op poepluiers

11:13 Landelijk politici in Frankrijk zijn wakker geschud, de rechter gaat zich er over uitspreken, Franse gezinnen zijn in rep en roer, er is een actiegroep opgericht en de Franse media hebben zich er ook massaal op gestort: de poepluier! Om precies te zijn: poepluierbelasting.