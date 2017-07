Neergeschoten Amerikaans congreslid uit ziekenhuis

De Republikeinse politicus uit Louisiana, in het Huis van Afgevaardigden verantwoordelijk voor de fractiediscipline, werd vorige maand tijdens de voorbereiding op een jaarlijks terugkerende benefietwedstrijd tussen Democratische en Republikeinse parlementsleden neergeschoten en raakte zwaargewond. Hij onderging verscheidene operaties, onder meer aan een heup.



De schutter, de 66-jarige James T. Hodgkinson, werd door beveiligers van Scalise neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Hij was een fan van Bernie Sanders, de politicus die vorig jaar de Democratische presidentskandidaat hoopte te worden, maar in die strijd verloor van Hillary Clinton. Hodgkinson voerde zelfs campagne voor Sanders in Iowa. Hij schreef op zijn facebookpagina kreten als 'Trump is een verrader' en 'Trump heeft onze democratie vernietigd. Het is tijd om Trump en consorten te vernietigen.'