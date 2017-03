Negen gewonden bijlincident Düsseldorf

'Nieuw Schots referendum onvermijdelijk'

10:15 Een tweede referendum in Schotland over onafhankelijkheid ,,lijkt onvermijdelijk''. Dat heeft een niet bij naam genoemd kabinetslid in Londen gezegd tegen The Financial Times. Volgens een andere ingewijde bron gaat de discussie ,,alleen nog over de datum'', zo meldt de krant.