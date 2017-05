Nepalees (85) sterft bij recordpoging beklimmen Mount Everst

Sherchan, een grootvader met zeventien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen, beklom de Mount Everest in mei 2008 ook toen hij 76 was. Hij werd daarmee de oudste bergbeklimmer. Dit record werd in 2013 verbroken door de Japanner Yuichiro Miura.



Volgens klimexpert Gyanendra Shrestha, die bij Sherchan in het basiskamp was, is de hoogbejaarde man hoogstwaarschijnlijk gestorven aan een hartstilstand. Sherchan zei vooraf dat hij geen hoogteproblemen had omdat hij in de bergen geboren is. Daarnaast bereidde hij zich maanden van te voren voor met yoga.