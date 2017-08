Nephertog duikt weer op: interview over Belgische kasteelmoord

Meesteroplichter Anton de B. (53) uit Barneveld lijkt er maar geen genoeg van te kunnen krijgen. Na zich valselijk te hebben voorgedaan als hertog en te zijn ontmaskerd als nep-informant in het Limburgse Nomads-proces is hij nu tipgever in de zaak van de Belgische kasteelmoord. Zijn jongste wapenfeit: een exclusief interview op de Vlaamse televisie.

In dat interview, vandaag uitgezonden door de Vlaamse commerciële omroep VTM, vertelt 'Anthonie van Wilderoden' over verklaringen die een Nederlandse hoofdverdachte van de kasteelmoord vorig jaar tegenover hem zou hebben gedaan in de gevangenis in Ieper. Van Wilderoden moest er naar eigen zeggen als politie-informant het vertrouwen winnen van zijn landgenoot en die aan de praat krijgen.

Dat laatste lukte, beweert hij in het televisie-interview. Horeca-uitbater Evert de C. uit IJzendijke vertelde hem naar zijn zeggen dat het aanvankelijk helemaal niet de bedoeling was om Stijn Saelens in 2012 dood te schieten bij zijn kasteel in West-Vlaanderen. Hij zou worden ontvoerd in een skibox op het dak van een Mercedes-Jeep waarmee De C. naar Noord-Brabant zou rijden. Twee handlangers zouden de Vlaming dan vermoorden, waarna De C. met de skibox naar een crematorium in Duitsland zou rijden. Iemand die hij daar kende, zou de skibox met het lichaam voor 375 euro laten verdwijnen. Op deze manier zou de politie in de Jeep geen dna-sporen van het slachtoffer kunnen vinden. Bovendien zou ze uitgaan van een zorgwekkende verdwijning en niet van een moord.

Het plan ging volgens de Nederlandse tipgever uiteindelijk niet door omdat er door een ongeval files stonden op de weg naar het kasteel waardoor De C. niet op het afgesproken tijdstip kwam opdagen. Hij kon zijn handlangers niet bellen omdat hij bewust geen mobieltje bij zich had waarmee hij te traceren zou zijn. De handlangers raakten in paniek, vroegen de opdrachtgever hoe het nu verder moest, kregen te horen dat de opdracht moest worden uitgevoerd en schoten de kasteelheer dood toen hij weigerde met hen mee te gaan. Zijn lichaam werd gedumpt in een bos vlakbij de chalet van de opdrachtgeer, waar het twee weken later zou worden gevonden.

Dagboek

Volgens de tipgever voerde hij tussen april en oktober vorig jaar maar liefst 240 gesprekken met landgenoot Evert de C. Van Wilderoden gaf de informatie naar eigen zeggen mondeling door aan de politie maar schreef de verklaringen ook op, als een soort dagboek.

Precies hetzelfde deed hij in 2006 tijdens het proces tegen leden van motorclub Nomads die terechtstonden voor de liquidatie van drie Limburgse Hells Angels. Justitie voerde Van Wilderoden op als kroongetuige op basis van verklaringen die een hoofdverdachte van de drievoudige moord naar zijn zeggen tegenover hem had gedaan in de gevangenis van Veenhuizen. De 'kroongetuige' werd ontmaskerd dankzij gedragsdeskundigen van het KLPD. Zij concludeerden dat Van Wilderoden veel van zijn informatie uit een artikel in de Nieuwe Revu had gehaald.

'Geloofwaardig verhaal'

Volgens de Vlaamse televisiezender vond het interview met Van Wilderoden plaats in het Ierse Dublin. De verslaggever van VTM Nieuws sprak de Nederlander niet alleen maar kon ook het 'dagboek' inzien dat de vermeende politie-informant bijhield van de gesprekken die hij in de zes maanden zou hebben gevoerd. Volgens de verslaggever is het verhaal van Van Wilderoden geloofwaardig. ,,Het interview vond een drietal weken geleden plaats. Intussen heb ik heb een aantal dingen grondig kunnen checken", aldus Faroek Özgünes. ,,De man heeft van de Nederlandse justitie een nieuwe identiteit gekregen omdat hij als informant in verschillende onderzoeken al waardevolle informatie aanbracht. Tijdens mijn interview is hij geen enkele keer door de mand gevallen en kon hij zijn verhaal staven met documenten", zo meldt hij op de website van VTM Nieuws.

Cel in plaats van bruiloft

Volledig scherm Gasten wachten op Koninginnedag 2010 tevergeefs voor de basiliek van Oudenbosch op de huwelijksplechtigheid van 'hertog Marc-Anthonie van Wildenrode d'Aragon'. © Peter van Trijen Anthonie van Wilderoden haalde in 2010 in Nederland het nieuws met wat een 'vorstelijke' huwelijk had moeten worden. Als 'hertog Marc-Anthonie van Wilderoden d'Aragon' zou hij in de basiliek van Oudenbosch in de echt verbonden worden met de Schots-Ierse Tara Elliott uit Brugge. Geld speelde geen rol bij de aankleding van de kerk met bloemen en andere versierselen en ook het huwelijksdiner was groots georganiseerd: acht gangen in Paleis Het Loo. De bruidegom werd een dag voor het huwelijk echter opgepakt nadat onbetaalde leveranciers argwaan hadden gekregen en de politie hadden gebeld. De aanstaande bruid liet het in Brugge voor de wet gesloten huwelijk ontbinden.

Van Wilderoden, door Omroep Brabant ontmaskerd als Anton de B. uit Barneveld, bleek nog een celstraf van 9 maanden te hebben openstaan wegens oplichting. Voor de gang van zaken rond zijn huwelijk werd de nephertog in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens valsheid in geschrifte en een jaar wegens oplichting.

Ierland

Van Wilderoden zou daarna naar Ierland zijn vertrokken, waar hij trouwde en drie kinderen verwekte bij zijn echtgenote. Hij werd er in 2015 betrapt tijdens een winkeldiefstal waarbij hij gebruik maakte van een kinderwagen zonder kind. Bij hem thuis vond de politie drie dure bladgouden spiegels, zo verklaarden Ierse media tegenover Omroep Brabant. De Nederlander werd opgepakt, kwam vrij na betaling van een borgsom, werd betrapt op het stelen van een handtas ter waarde van 900 euro, belandde opnieuw in de cel, kwam weer vrij op borgtocht en vluchtte naar België. Dankzij een Europees aanhoudingsbevel werd hij vorig jaar opgepakt.

Tegenover de rechters in Dublin verklaarde Van Wilderoden volgens de Brabantse nieuwssite dat hij stal omdat dit volgens hem de enige manier was om aan geld te komen. De rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens heling van door hemzelf gestolen spullen.

