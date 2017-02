Netflix wil speelgoed van populaire series laten maken

Goede zaken

Het verkopen van merchandise gekoppeld aan succesnummers is een beproefd concept. Concurrent HBO doet bijvoorbeeld goede zaken met de verkoop van spullen rond de hitserie Game of Thrones. Netflix lijkt aan de late kant met de verkoop van merchandise, maar dat komt waarschijnlijk door het feit dat de grootste successen (House of Cards, Orange is the New Black, The Crown) niet door het bedrijf zelf gemaakt zijn. Dat geldt wel voor Stranger Things.