‘Nieuw referendum Schotland tijdens Brexit’

Sturgeon wil dat het referendum plaatsvindt in de periode tussen de herfst van 2018 en de lente van 2019. Tijdens of net na het einde van de Brexit-onderhandelingen. ,,Eind 2018 weten we hoe de Brexit er ongeveer uit gaat zien. Dan moeten we kunnen beslissen of we daar in mee willen gaan, of niet. Als we te lang wachten dan zijn we te laat, we moeten proactief zijn.” Straks belandt Schotland buiten de EU en buiten de interne markt, zei Sturgeon. ,,We moeten over onszelf kunnen beslissen, en niet anderen over ons laten beslissen.”