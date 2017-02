Nieuwe Apple Campus na jaren van hoofdpijn bijna klaar

In de geest van wijlen Steve Jobs schrijft Apple ook architectonisch zijn eigen regels. Apple Campus 2 wordt het grootste kantoorgebouw ter wereld met plaats voor 14.200 werknemers. De vier etages hoge cirkel heeft dezelfde afmetingen als honderd voetbalvelden. De diameter is groter dan die van het Pentagon in Washington.



Alles in het gebouw is gebogen, inclusief de glazen wanden. Daarbij houdt de opdrachtgever in extreme mate vast aan esthetische details, iets waar aannemers voor dergelijke grote bouwopdrachten niet vaak mee te maken hebben. ,,Een gebouw ontwerp je niet op dezelfde manier als een telefoon'', vatte een geërgerde aannemer de stemming samen.



Steve Jobs onthulde de plannen voor zoals hij het zelf noemde ‘een ruimteschip met een tuin in het midden’ enkele maanden voor zijn dood in 2015. Jobs kocht de benodigde grond van het computerbedrijf Hewlett-Packard waar hij ooit als scholier een vakantiebaantje had. Alle parkeerplaatsen op het complex gaan ondergronds en het aantal bomen wordt verdubbeld naar 6000 waardoor het groene gehalte wordt verhoogd van twintig procent naar tachtig procent, meldde Jobs al trots.