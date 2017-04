Nieuwe cockpitregels na Germanwings-crash teruggedraaid

Opnieuw problemen bij uitvoeren doodstraf Arkansas

8:05 In de Amerikaanse staat Arkansas is opnieuw commotie ontstaan nadat gisteravond een vierde gevangene in acht dagen tijd is geëxecuteerd. Volgens persbureau AP zou de 38-jarige Kenneth Williams liefst twintig stuiptrekkingen hebben gehad tijdens de executie, maar een woordvoerder van de gevangenis ontkent.