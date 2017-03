Nieuwe wet doet veroordeling Duitse homoseksuelen teniet

De nieuwe wet heeft betrekking op mannen die tussen 1949 en 1969 werden veroordeeld en die nu nog nin leven zijn. Zij krijgen een financiële compensatie voor het leed dat hen is aangedaan. 'De rehabilitatie van mannen die enkel vanwege hun seksuele voorkeur werden vervolgd had veel eerder moeten gebeuren', aldus de Duitse minister van Justitie Heiko Maas, een initiatiefnemer van de wet.



De mannen werden veroodeeld onder Paragraaf 175, een artikel in het Duitse Wetboek van Strafrecht dat sinds 1871 seksuele relaties tussen mannen verbood. Paragraaf 175 werd streng nageleefd tijdens het naziregime en deze lijn werd vooral in West-Duitsland doorgetrokken na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In mindere mate gebeurde dit ook in Oost-Duitsland.



Hoewel homoseksualiteit sinds 1968 (in Oost-Duitstland) en 1969 (West-Duitsland) niet meer strafbaar is, werd Paragraaf 1975 pas in 1994 officieel uit het wetboek geschrapt.



De rehabilitatiewet die nu is ondertekend, maakt een maandelijke schadevergoeding van 3.000 euro mogelijk voor ieder jaar dat veroordeelde mannen in de gevangenis hebben doorgebracht. De compensatie is beschikbaar voor mannen uit zowel het oosten als het westen van het land. De regering geeft hiervoor 500.000 euro per jaar aan een fonds dat is opgericht ter nagedachtenis aan de prominente Duitse onderzoeker Magnus Hirschfeld.



Volgens Maas zal het fonds het lijden van homoseksuele mannen, die constant bang waren voor vervolging en veroordeling, erkennen. Het ministerie schat dat zo'n 68.300 mensen zijn veroordeeld onder Paragraaf 175.