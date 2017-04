'Nipte overwinning belooft niet veel goeds'

De resultaten tonen een verdeeld Turkije. ,,Er is een sterke polarisering tussen de steden en het platteland", merkt Rochtus op. Er zijn namelijk grote verschillen tussen hoe de Turken in de steden en op het platteland hebben gestemd. In de rurale gebieden in het binnenland heeft Erdogan probleemloos het laken naar zich toe getrokken, dit staat in sterk contrast met het resultaat in de metropolen, de toeristische regio's en het gebied in het Zuid-Oosten waar voornamelijk Koerden wonen.



Het feit dat een meerderheid van de kiezers in de drie grootste Turkse steden - Istanboel, Ankara en Izmir - de grondwetswijziging heeft afgewezen, is geen goed nieuws voor de Turkse president. ,,Erdogan is zijn carrière begonnen met de verovering van de grote steden", aldus de docent internationale politiek.,,Nu is hij die macht in die steden verspeeld en dat betekent ook dat de macht van de AKP in die metropolen tanende is."