Nog drie mannen gearresteerd in verband met aanslag Manchester

De Engelse televisiezender Channel 4 meldt vandaag dat de drie mannen in het zuiden van de stad zijn opgepakt. Maandag werd al één man gearresteerd, nadat een winkelcentrum werd ontruimd.



De man die zichzelf opblies in de entree van de concertzaal waar Ariana Grande net haar laatste optreden achter de rug had, is de 23-jarige Salman Abedi. Volgens Britse media was hij al in het vizier van de politie.