Nog een verdachte van aanslag Londen opgepakt

Verdachte Portland beschuldigd van moord

6:22 De 35-jarige man, die eind mei in een stoptrein in het Amerikaanse Portland twee passagiers doodstak, wordt vandaag voorgeleid in de rechtbank. Hij wordt beschuldigd van moord. Ook wordt hij aangeklaagd wegens poging tot moord, het gebruik van een wapen, intimidatie en het uiten van dreigementen.