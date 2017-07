Nog geen duidelijkheid over Nederlandse slachtoffers

Blijft Harm Fitié 12 jaar in een Chinese cel? Dat hoort hij morgen

20 juli WAGENINGEN - De rechtbank in Peking doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen Harm Fitié (45). De Nederlandse expat wordt ervan beschuldigd zijn Chinese buurman twee jaar geleden van het dakterras te hebben gegooid, waarna die overleed. Fitié is in eerste aanleg tot twaalf jaar cel veroordeeld.