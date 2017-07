Nog nóóit eerder vastgelegd: leeuwin die luipaardwelpje voedt

Een leeuwin die een pasgeboren luipaardwelpje bij zich laat drinken. ,,We konden het gewoon niet geloven toen we de foto's zagen'', vertelt Ainslie Wilson, manager van Ndutu Safari Lodge in Tanzania. ,,Dit is voor zover wij weten nog nooit eerder vastgelegd.''

De foto's zijn dinsdagavond gemaakt door de Nederlandse fotograaf Joop van der Linde, die te gast was in de lodge. ,,Het beeld is rond een uur of zes 's avonds vastgelegd, tijdens een avondsafari.''

De moederleeuw is een bekende in het wildpark, dat ongeveer zo groot is als Noord-Brabant en Zeeland samen. Ze heet Nosikitok en is vijf jaar oud. Ze draagt een GPS-zender, waardoor Kope Lion, de plaatselijke wildorganisatie, in de gaten kan houden waar ze uithangt en hoe ze leeft. ,,Zo weten we dat ze recent zelf welpen heeft gehad, maar het lijkt erop dat ze haar eigen welpjes heeft verloren. We zouden graag willen weten wat er is gebeurd'', vertelt Wilson. ,,We weten ook dat er in dit gebied ook een vrouwelijke luipaard woont, die waarschijnlijk zwanger was, dus we hopen dat moeder en kind elkaar weer hebben gevonden.''

Vervanging

De grote hoeveelheid hormonen die de moederleeuw in zich heeft door haar recente bevalling is de reden dat het kleine luipaardje haar zo dicht mocht naderen. ,,Leeuwinnen zijn uitstekende moeders. Ze zijn fysiologisch zo ingesteld dat ze willen zorgen. Maar het voeden van andere soorten is heel erg ongebruikelijk onder grote katten. Het kleine luipaard past wel precies in het plaatje. Het is ongeveer van dezelfde leeftijd en fysiek zeer vergelijkbaar met haar eigen welpen'', legt Dr. Luke Hunter van Panthere uit, een overkoepelende wildorganisatie in de regio.

Volledig scherm De kans dat het luipaardje door de rest van de groep wordt geaccepteerd is nihil. © Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Overleven

De kans dat het welpje in leven blijft in een groep met leeuwen is nihil. ,,Het is zeer onwaarschijnlijk dat de overige leeuwen het luipaardje accepteren. De moederleeuwin kan de welp dan wel erkennen, als de rest van de groep dat niet doet, dan wordt het gedood.''

Mocht de kleine het tóch redden, dan zal hij of zij het aangeleerde leeuwengedrag weer afleren als het tussen de 12 en 18 maanden is. Daarna zal het dier alleen verder gaan. ,,Luipaarden zijn enorm zelfstandig, en kunnen erg goed alleen jagen.''

Volledig scherm Het luipaardwelpje is na het maken van de foto niet meer gezien. © Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Volledig scherm De moederleeuw is haar eigen welpen naar waarschijnlijkheid verloren. © Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Volledig scherm Als het luipaardwelpje tussen de 12 en 18 maanden is zal ze een individueel leven gaan leiden. Mocht ze het overleven. © Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge

Volledig scherm Het kleine luipaardje is waarschijnlijk even groot als de eigen welpen van de leeuwin. © Joop Van Der Linde/Ndutu Lodge