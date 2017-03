Nog paar maanden respijt voor Dijsselbloem

Door die achter de schermen bereikte consensus zal niemand tijdens de eurogroepvergadering vandaag, de eerste sinds de verkiezingen in Nederland, de positie van Dijsselbloem ter discussie stellen. Nederland had graag gezien dat de PvdA’er nog wat langer had kunnen aanblijven: tot aan het eind van zijn mandaat volgend jaar januari. Maar discrete consultaties wijzen uit dat hij dat kan vergeten, aldus bronnen in Brussel.

Belangrijke eurogroeplanden zien het uitzitten van het mandaat als een opstapje naar het vaste voorzitterschap. Dat willen ze niet, Nederland is daar ook altijd tegen geweest. Maar een beperkte verlenging van het mandaat, ruwweg tot aan de zomer, is geen probleem. Ook niet voor Spanje dat zomer 2015 hemel en aarde bewoog om Dijsselbloem te wippen en zelf het voorzitterschap in de wacht te slepen.

Nederlaag

De Spaanse minister Luis de Guindos lijkt zijn ambities zelfs helemaal te hebben opgeborgen. ,,Ze zoeken maar een andere clown. Ik zal het niet zijn”, liet hij zich in beperkte kring al ontvallen. Hij doelde op de smadelijke nederlaag die hij een kleine twee jaar geleden tegen Dijsselbloem leed. Spanje zou inmiddels zijn kaarten hebben gezet op een vicevoorzitterschap bij de ECB.

Woordvoerders van Dijsselbloem zeggen niets van consultaties te weten. Ze bevestigen dat hij tot aan het eind van zijn ministerschap kan aanblijven. Zijn toekomst daarna is in handen van de eurogroep. Voorlopig aanblijven betekent dat Dijsselbloem de komende maanden de moeilijke discussies over het derde Griekse steunprogramma kan blijven leiden. Zijn opvolger, per definitie minder ervaren, hoeft dan niet meteen de vingers te branden.

Opvolging

Favoriet voor de opvolging van Dijsselbloem later dit jaar is volgens bronnen in Brussel de Slowaak Peter Kazimir. Hij is sociaaldemocraat en maakte een goede beurt tijdens het Slowaakse EU-voorzitterschap tweede helft vorig jaar. Volgens financieel woordvoerder van de PvdA in het Europese Parlement Paul Tang is hij ‘een man van het midden’, die tussen de botsende opvattingen van noord en zuid over bezuinigingen versus stimuleren ‘een mooie brugfunctie’ kan vervullen.