Nog twee verdachten opgepakt na aanval op soldate luchthaven Parijs-Orly

Europese leiders houden eind april groot Brexitoverleg

14:14 De regeringsleiders van de Europese Unie komen op 29 april bijeen in Brussel om een besluit te nemen over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Zij stellen dan de richtlijnen vast waar de Europese Commissie zich bij de gesprekken met de Britten over de Brexit aan moet houden.