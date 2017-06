Nog veel onduidelijkheid na schietincident resort Manila

Persbureau AFP meldt dat IS verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de aanslag, maar Reuters spreekt dit tegen. De politiechef van de Filipijnen zegt dat het in zijn ogen niet lijkt op een terroristische aanval. Hij voegt toe dat een gewapende man het casino binnenliep, brandbare vloeistof over casinotafels goot en die in brand stak. De man zou geschoten hebben, maar zijn geweer niet op gasten hebben gericht. De situatie zou inmiddels onder controle zijn.



Op lokale radio hebben getuigen gezegd meerdere gewapende mannen in het gebouw te hebben gezien. Op sociale media werd er gesproken over explosies, maar dit is niet bevestigd.



Er is nog geen bevestigde informatie over slachtoffers. Het Filipijnse Rode Kruis meldt dat ze drie mensen naar het ziekenhuis hebben gebracht.