Noord-Italië verruilt hitte voor noodweer

Drukkere zwarte zaterdag in Frankrijk

16:13 Vakantiegangers hebben op de tweede zwarte zaterdag van deze zomer te maken gehad met veel meer files op vooral de Franse wegen. Op het hoogtepunt rond 12.45 uur stond het verkeer volgens de Franse politie in heel Frankrijk over 857 kilometer vast. Vorige week, toen de eerste zwarte zaterdag was, was dit 610 kilometer.